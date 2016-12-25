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Обломки Ту-154 Минобороны найдены в 1,5 км от побережья Черного моря

Фрагменты корпуса находятся на глубине 50-70 метров

Фрагменты корпуса потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ найдены в 1,5 км от побережья Черного моря, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

«В 1,5 километрах от черноморского побережья города Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя Минобороны РФ.

Ранее пресс-служба Южного регионального центра МЧС сообщила, что в 5,5 км от береговой линии было найдено маслянистое пятно, а в акватории Черного моря — обнаружено личные вещи пассажиров самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05:40 мск после вылета из Сочи. На борту самолета находился 91 человек, из которых 83 пассажира — военнослужащие ВС РФ, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Обломки Ту-154 Минобороны найдены в 1,5 км от побережья Черного моря

Фрагменты корпуса находятся на глубине 50-70 метров

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