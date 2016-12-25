Юрий Лаптев: «Лучший памятник ансамблю Александрова — его возрождение»

Трагедия над Черным морем стала шоком для всех. Коллеги музыкантов из ансамбля имени Александрова потрясены случившимся. Бывший советник президента по вопросам культуры, профессор, народный артист России Юрий Лаптев был хорошо знаком с прославленным коллективом и его руководителем Валерием Халиловым. В интервью «Известиям» он рассказал об уникальности ансамбля имени Александрова.

— Юрий Константинович, что вы можете сказать о трагедии?

— В первую очередь хочется выразить свои самые глубокие соболезнования родным и близким, потерявшим своих близких под самый Новый год. Трагедия, которая не укладывается в голове, настолько она чудовищна, неожиданна, настолько диссонирует со всеобщим настроем торжеств и праздников, к которым все готовятся.

— В чем уникальность ансамбля имени Александрова?

— Это легендарный коллектив, который всегда поддерживал наших бойцов в трудных ситуациях, отправлялся вслед за ними в самые горячие точки. Ансамбль был посланником нашей державы, занимался культурной дипломатией. Они гастролировали по всему миру, и даже в странах, которые не имели с Россией теплых отношений, этот коллектив воспринимали как посланников мира и добра. И это несмотря на то, что ансамбль имени Александрова был чисто воинским коллективом.

— Музыканты ансамбля и Россию проехали от края до края...

— Коллектив выступал на Красной площади, за рубежом, но не обходил стороной концерты в воинских частях. Они всецело отдавались публике, дарили зрителям свой талант. Такие утраты невозместимы, вызывают глубочайшую скорбь и шок, в котором мы все сейчас пребываем. Потерять таких уникальных музыкантов и их руководителя, известного в мире музыки человека — большая трагедия.

— Вы были знакомы лично с музыкантами, летевшими на этом самолете?

— Я очень хорошо знал руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Михайловича Халилова. Он был рыцарем музыки. Этот человек постоянно находился в поиске новых форм, новой интерпретации известных музыкальных произведений. Всегда было ощущение, что он постоянно думает о чем-то новаторском. Всё, что он делал, носило оттенок очень серьезного отношения к каждому произведению и к работе над ним. Валерий Михайлович хотел дойти до самой сути в музыке.



Что значит для профессионального музыканта посвятить жизнь военной музыке? Это — поступок. Ведь в какой-то степени ему приходится ограничивать себя в выборе произведений, в репертуаре. Но не стоит забывать, что военная музыка сопровождает не только наш досуг, но и появляется в самых трудных и тяжелых моментах нашей истории и воинской действительности. А Валерий Михайлович преданно служил своей стране и с большим энтузиазмом принимался за любое дело.

— На борту Ту-154 были и представители Министерства обороны.

— Да, среди пассажиров этого злополучного рейса был и Антон Николаевич Губанков — директор департамента культуры Министерства обороны России. Я знал его еще по работе в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Он — настоящий петербуржский интеллигент, имевший прекрасное образование, огромную практику работы в журналистике. Улыбка не сходила с его лица. Даже самые трудные и, казалось бы, нерешаемые вопросы ему удавалось разрешить. Потому что Антон Николаевич умел расположить к себе человека.



После того как он из Питера переехал в Москву и стал министром культуры Московской области, мы с ним много взаимодействовали. Представляли нашу страну на Днях российской культуры, ежегодно проходящих в Каннах. Затем Антон Губанков возглавил департамент культуры в Министерстве обороны и с головой ушел в работу, стал придумывать и организовывать интересные культурные акции в армии. Всё время что-то креативил, предлагал. Работа ему нравилась. Общение с этим человеком было всегда очень приятным.

К сожалению, жизнь так устроена, что от нас забирают лучших, тех, кто первый идет в атаку… Сейчас на переднем крае оказались наши коллеги.

— На ваш взгляд, сможет ли ансамбль Александрова возродиться и продолжить традиции, заложенные его создателями, художественным руководителем?

— Безусловно. Ансамбль не то что сможет возродиться, он должен возродиться во имя светлой памяти погибших, во имя тех поколений артистов, которых он воспитал и еще воспитает. А артисты, чья жизнь так трагически прервалась, будут незримо присутствовать на концертах и выступлениях ансамбля имени Александрова. Возрожденный коллектив будет им самым лучшим памятником.

Справка «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков ​​​​​​​



Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова — один из крупнейших музыкальных коллективов страны. Основной организатор и первый музыкальный руководитель — профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского генерал-майор Александр Васильевич Александров. Он возглавлял ансамбль на протяжении 18 лет. Днем рождения ансамбля принято считать первое выступление в Центральном доме Красной армии, состоявшееся 12 октября 1928 года. Первый состав включал 12 человек. Через 20 лет в штате числились уже 313 музыкантов.



26 июня 1941 года на Белорусском вокзале ансамбль впервые исполнил песню «Священная война». В 1949 году ансамблю было присвоено имя его основателя — А.В. Александрова. В репертуаре коллектива более 2 тыс. произведений. Это песни советских и российских авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов. Ансамбль активно концертирует и принимает участие в различных мероприятиях. На момент катастрофы в штате ансамбля состояло 118 человек.