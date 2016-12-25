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Путин объявил понедельник общенациональным днем траура

Траур объявлен по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Президент России объявил понедельник, 26 декабря, общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что обстоятельства крушения Ту-154 над Черным морем будут внимательно расследованы. «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы», — сказал президент. Владимир Путин добавил, что будет «сделано всё, чтобы оказать поддержку семьям погибших».

Ту-154, на борту которого находился хор Академического ансамбля имени Александрова, доктор Лиза и журналисты, пропал с радаров после вылета из Сочи. Ту-154 летел в сирийскую Латакию.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Путин объявил понедельник общенациональным днем траура

Путин объявил понедельник общенациональным днем траураТраур объявлен по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

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