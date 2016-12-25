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Воскресенье,
25 декабря
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«Мы не уверены, что вернемся»

Журналист Владимир Мамонтов - о трагедии над Черным морем

Когда я пишу этот текст, ещё не известно, что случилось с самолётом Ту-154, погибшим над Черным морем. Птицы забили ему двигатели, враг пронес адскую машинку на борт, не сработала основная и дублирующая системы тросиков, которые управляли закрылками, рулями в этом немолодом самолёте. А не электроника. Что, говорят, даже надёжней.

Да и не моё это дело – искать причину. И не смогу я. Не тому учился. А что смогу? Что полагается? Чего требует душа?

Не так-то просто, оказывается, сформулировать. Даже поминать не похороненных нельзя. Инстинктивно, повинуясь чувству, я сделал почему-то вот что: стал искать в сети военные записи Ансамбля Александрова. Не парадные концерты, а черно-белые ролики. С хриплым патефонным звуком, дрожащей камерой, простенькими декорациями Спасской башни Кремля и фанерного танка. Вот они поют «Несокрушимую и легендарную». «Гимн партии большевиков», который вскоре, получив новые слова, станет Гимном Советского Союза. Вот они поют «Вставай, страна огромная». А солдаты, уходящие с Белорусского вокзала, слушают. И не аплодируют в конце. А тихо просят: «Ещё». И так, пока не уходит их эшелон. У многих пассажиров которого, билет в один конец. Они это знают. И просят: «Ещё»

Ещё один святой мученик этого рейса, правозащитник и врач Елизавета Глинка, бескорыстно и истово помогавшая детям Крымска, Донецка, Киева, Алеппо скажет однажды пророчески: «Мы никогда не уверены в том, что вернёмся живыми, потому что война - это ад на земле». А чем можно воспрепятствовать, как противоборствовать аду? Ад можно победить только верой. Правдой. И святым делом.

Листая давние военные свидетельства, натолкнулся вот на какие воспоминания. Артисты-александровцы, разбившись по фронтовым бригадам, ездили на передовые и в тылы Великой отечественной. "Договорились, что Краснознаменный ансамбль выедет в Дорогобуж, выступит на курсах младших лейтенантов, а оттуда отправится в Вязьму»... И тут, пишет очевидец, противник начал наступление. Артистов отговаривали: можете не успеть. Они ответили: мы обещали. «Бригада пыталась добраться до Вязьмы, но это не удалось: автострада Минск — Москва была уже перерезана. Несколько дней артисты блуждали по лесам, безуспешно пытаясь выйти к своим. Погибли Корф, Рудин и директор Центрального Дома работников искусств Лебедев. Токарская, Макеевы и другие попали в плен, из которого их освободила в 1945 году Советская Армия».

«Они обещали». Этого оказалось вполне достаточно – для смерти, для плена, который, порой, хуже. Для исполнения долга, как они его понимали. Это до боли в горле пересекается с тем, что сказали родные про Доктора Лизу: она полетела бы тем рейсом, даже если бы точно знала, что опасность подстерегает её. И если кому-то кажется, что в Сирии сейчас какая-то другая война, какая-то косвенная, от которой можно как-то отбояриться и остаться человеком, то хочу сказать: я так не думаю.

Когда читаю список коллег с Первого канала, с НТВ, со «Звезды», я вспоминаю погибших под Донецком Игоря Корнелюка, Антона Волошина, Анатолия Кляна, Андрея Стенина. Посла в Турции Андрея Карлова. Я вспоминаю, как журналист «Известий» Юрий Снегирев, слава Богу, живой, получивший впоследствии орден Мужества, вел репортаж из-под «Градов», обрушившихся на Цхинвал. И как Елену Лорию, из тех же «Известий», раненую привезли из Чечни. И как перемотанный окровавленными бинтами Саша Коц из «Комсомолки» жалел только об одном: что не попал в самое пекло грузино-осетинского конфликта. Они отправлялись не на подвиг – в обычную, почти рутинную командировку, а опасность у них не в контракте была прописана (что, кстати, делу не помеха). Они так понимали и понимают профессию.

И этим они кардинально, принципиально отличаются от людей, которые судят об этой трагедии со стороны. Которые – к их счастью, разумеется – не попадали ни под обстрелы, ни на растяжки, их не подстерегал рок над Черным морем. Они бестрепетно пишут свои трехходовки: власть ввязалась в сирийскую авантюру, гибнут хорошие люди, так проклянем же хором такую власть! Я их не собираюсь тут клеймить и упрекать, просто обойду теперь десятой дорогой. Не интересны они мне.

Знаете, легко представить, что говорили бы и писали они в годы, когда лучшие уезжали воевать с фашистами в Испанию, что пожалуй, подальше Сирии будет. Да и фантазировать не придётся. Мы как-то печатали в «Известиях» потрясающий дневник молоденькой москвички, который она не прекращала вести, даже когда немцы подошли под самые химкинские противотанковые ежи и принимали звезду над Речным вокзалом за башни Кремля. Она была вовсе не геройская девушка, не Зоя Космодемьянская, она восхищалась теми, кто пошел в ополчение, но не была ополченкой сама. Её страшило будущее – но ещё больше страшили её слова подруги: мол, ладно, может, обойдётся, немцы – цивилизованный народ, наверное не тронут. Пристроимся как-нибудь. За какую власть ты тут собираешься погибать? За Сталина? Так, говорят, его уж и в Кремле нет.

Страдая, трепеща, веря и не веря страшным слухам она выбирает ополчение – и всю оставшуюся долгую девушкину жизнь это решение будет, как стержень, держать её спину прямой. Могла она погибнуть? Конечно. Но всё на свете не имеет сослагательного наклонения. «Мы никогда не уверены в том, что вернёмся живыми, потому что война – это ад на земле».

…Самое главное теперь вот что: помочь родным погибших. Насколько возможно - утешить их в горе. И неотступно добиваться, чтобы эти жертвы не стали напрасными .

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

«Мы не уверены, что вернемся»

Журналист Владимир Мамонтов - о трагедии над Черным морем

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