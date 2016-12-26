<!-- IZVESTIA code start --><div id="izvestia_654385" style="position:relative;margin:10px;padding:3px 10px 10px 10px;background:#fff;border:1px solid #ccc;width:458px"><div style="font: 13px Arial;color:#666;padding-bottom:2px;border-bottom:2px solid #ccc"><a target="_blank" href="http://http://izvestia.ru/" style="border:none"><img src="http://izvestia.ru/images/embed_logo.png" width="48" height="15" alt="Известия" title="Известия" style="border:none" align="absmiddle" /></a> // понедельник, 26 декабря 2016 года</div><h1 style="margin:5px 0;color:#000;font:22px Georgia"><a target="_blank" href="http://izvestia.ru/news/654385" style="color:#093d72;text-decoration:none">Список жертв катастрофы Ту-154 Минобороны России</a></h1><div style="font:12px Arial;color:#333;overflow:hidden;"><a target="_blank" href="http://izvestia.ru/news/654385"><img src="http://c.izvestiacontent.ru/media/3/news/2016/12/654385/7aa4c2014767947b4d0df6968b470665_240x140.JPG" width="240" height="140" alt="Список жертв катастрофы Ту-154 Минобороны России" title="Список жертв катастрофы Ту-154 Минобороны России" style="border:none;float:left;margin:0 7px 7px 0" /></a>На борту потерпевшего крушение в районе Сочи самолета помимо экипажа находились военнослужащие Минобороны, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и Доктор Лиза</div></div><!-- IZVESTIA code end -->

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