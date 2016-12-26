Список жертв катастрофы Ту-154 Минобороны России

На борту потерпевшего крушение в районе Сочи самолета помимо экипажа находились военнослужащие Минобороны, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и Доктор Лиза
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Состав экипажа Ту-154 85572:
1. м-р Волков Р.А.
2. к-н Ровенский А.В.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.
Список пассажиров:
Военнослужащие:
1. г/л-т Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов Н.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.
Федеральные государственные гражданские служащие:
1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.
Международная общественная организация «Справедливая помощь»:
1. Глинка Е.П.
Журналисты:
1. Рунков Д.А.
2. Денисов В.В.
3. Сойдов А.А.
4. Лужецкий М.В.
5. Обухов П.К.
6. Пестов О.М.
7. Ржевский В.В.
8. Суранов А.А.
9. Толстов Е.В.
ФГБУ «Ансамбль имени Александрова»:
1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бабовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчастнов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян О.П.
17. Давиденко К.А.
18. Денискин С.И.
19. Журавлев П.В.
20. Закиров P.P.
21. Иванов М.А.
22. Иванов А.В.
23. Котляр С.А.
24. Кочемасов А.С.
25. Кривцов А.А.
26. Литвяков Д.Н.
27. Мокриков А.О.
28. Моргунов А.А.
29. Насибулин Ж.А.
30. Новокшанов Ю.М.
31. Поляков В.В.
32. Савельев А.В.
33. Соколовский А.В.
34. Тарасенко А.Н.
35. Трофимов А.С.
36. Узловский А.А.
37. Халимон B.Л.
38. Штуко А.А.
39. Крючков И.А.
40. Ермолин В.И.
41. Быков C.Л.
42. Колобродов К.А.
43. Корзанов О.В.
44. Ларионов И.Ф.
45. Ляшенко К.И.
46. Михалин В.К.
47. ст.с-т Попов В.А.
48. Разумов А.А.
49. Серов А.С.
50. Шахов И.В.
51. Арчукова А.А.
52. Гильманова P.P.
53. Игнатьева Н.В.
54. Клокотова М.А.
55. Корзанова Е.И.
56. Пырьева Л.А.
57. Сатарова В.И.
58. Трофимова Д.С.
59. Хорошева Л.Н.
60. Цвиринько А.И.
61. Шагун О.Ю.
62. Гурар Л.И.
63. Сулиманов Б.Р.
64. Столяр И.В.
Данные Минобороны России