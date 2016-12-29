Минобороны РФ: унизительно обращать внимание на карикатуры на Ту-154

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обращать внимание на карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему крушения самолета Ту-154 унизительно.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека», — приводит слова Конашенкова ТАСС.

По его словам, если подобное «творчество» — проявление «западных ценностей», то «их обладатели и защитники обречены по крайней мере на одиночество в будущем».

Напомним, Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, посвященную катастрофе российского самолета Ту-154, на борту которого в том числе находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Изображение сопровождается подписью «Репертуар хора Красной армии расширяется».