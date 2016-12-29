Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Минобороны РФ: унизительно обращать внимание на карикатуры на Ту-154

Генерал-майор Игорь Конашенков осудил французский сатирический журнал Charlie Hebdo

Фото: imago/Xinhua/ТАСС

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обращать внимание на карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему крушения самолета Ту-154 унизительно.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека», — приводит слова Конашенкова ТАСС.

По его словам, если подобное «творчество» — проявление «западных ценностей», то «их обладатели и защитники обречены по крайней мере на одиночество в будущем».

Напомним, Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, посвященную катастрофе российского самолета Ту-154, на борту которого в том числе находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Изображение сопровождается подписью «Репертуар хора Красной армии расширяется».

Читайте также:

Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море возле Сочи. Хроника событий

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Минобороны РФ: унизительно обращать внимание на карикатуры на Ту-154

Минобороны РФ: унизительно обращать внимание на карикатуры на Ту-154Генерал-майор Игорь Конашенков осудил французский сатирический журнал Charlie Hebdo

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке