В Госдуме осудили карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Авторы карикатуры французского журнала Charlie Hebdo, которая высмеивает трагедию с крушением самолета Ту-154 Минобороны России, являются психически больными людьми, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников («Единая Россия»).

Крупенников отметил, что «есть вещи, над которыми не глумятся» вне зависимости от политических взглядов и системы. Авторов карикатуры он назвал душевнобольными и нездоровыми, передает РИА «Новости».

«Есть общепринятые человеческие ценности. Я считаю, что все вот эти опусы… мне этих людей жалко, они больные духовно, душевно, психически нездоровые люди», — сказал Крупенников.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) обратил внимание на то, что Charlie Hebdo уже давно вышел за рамки морали и этических норм. По его словам, журнал уже далеко не в первый раз глумится над святыми вещами. Ющенко заявил, что трагедия Ту-154 стала разделением не между добром и злом, а между «силами ада и света». Французское издание он назвал не французским, а «изданием чертей и ада».

Читайте также:

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154