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Специалисты начали расшифровывать второй «черный ящик» Ту-154

Параметрический самописец находится в хорошем состоянии

Специалисты в Москве приступили к расшифровке параметрического самописца разбившегося самолета Ту-154.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Черный ящик» доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка», — сказал собеседник агентства.

Ранее старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов сообщил, что второй «черный ящик» Ту-154 находится в отличном состоянии.

Накануне в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен первый «черный ящик» с потерпевшего крушение самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны разбился рано утром 25 декабря при вылете из аэропорта Сочи.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Специалисты начали расшифровывать второй «черный ящик» Ту-154

Параметрический самописец находится в хорошем состоянии

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