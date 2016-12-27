Основной черный ящик разбившегося Ту-154 расшифруют в Подмосковье

Минобороны РФ подтвердило обнаружение основного бортового самописца разбившегося в Черном море самолета Ту-154.



В пресс-службе ведомства пояснили, что черный ящик был найден подводным телеуправляемым аппаратом «Фалкон» в 5.42 мск на удаленности 1,6 км от берега на глубине 17 м.

В ведомстве отметили, что в ближайшие часы самописец доставят на расшифровку в ЦНИИ ВВС в подмосковных Люберцах.



Также найдено еще пять фрагментов самолета, части фюзеляжа, двигателей и прочие фрагменты самолета. Кроме того, спасатели судна «Эпрон» подняли на борт тело еще одного погибшего.



Напомним, 25 декабря утром при вылете из аэропорта города Адлер потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154 Минобороны РФ. Он рухнул в море спустя считаные минуты после взлета. На борту находилось 92 человека.



На данный момент следователи сосредоточилось на двух версиях катастрофы лайнера: некачественное топливо и перегрузка борта.

