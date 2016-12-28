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Спасатели рассказали о состоянии второго самописца разбившегося Ту-154

Третий «черный ящик» также уже обнаружен, но пока не поднят на поверхность

Второй «черный ящик» разбившегося в Черном море самолета Ту-154 находится в отличном состоянии, сообщил старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у самописца «немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита».

«Даже то, что ручки на месте, это первый признак того, что, наверное, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии», — сказал Попов.

Он отметил, что «черный ящик», который находился в хвосте лайнера, является параметрическим.

Первый параметрический регистратор ранее доставили вЦНИИ Минобороны в Подмосковье. По оценкам экспертов, он находится в удовлетворительном состоянии, началась расшифровка данных.

Третий, речевой, самописец разбившегося самолета также уже обнаружен, но пока не поднят на поверхность.

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Опубликовано видео обнаруженного второго «черного ящика» с Ту-154

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Спасатели рассказали о состоянии второго самописца разбившегося Ту-154

Третий «черный ящик» также уже обнаружен, но пока не поднят на поверхность

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