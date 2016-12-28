Опубликовано видео обнаруженного второго «черного ящика» с Ту-154

Опубликованы видеокадры второго поднятого на поверхность со дна Черного моря бортового самописца разбившегося самолета Минобороны России Ту-154.



На видео, снятом журналистом телеканала «Звезда» на спасательном катере, демонстрируется, как «черный ящик», помещенный в пластиковый бокс, перевозят на берег для того, чтобы переправить его затем в Москву, где специалисты центрального научного института ВВС займутся расшифровкой.



По предварительной оценке, защитная оболочка регистратора получила небольшие повреждения.



По словам корреспондента, найденный ящик — либо вспомогательный параметрический, либо самописец, на котором есть голосовые записи.

По словам одного из спасателей, «черный ящик» нашли в предполагаемом районе. Выйти на него помог робот-манипулятор.



Напомним, о ходке сообщили в Минобороны России.



В Черном море за время поисковой операции было обнаружено более 1,5 тыс. обломков и фрагментов упавшего самолета, 567 из них уже подняты на поверхность. Работы по поиску обломков при благоприятной погоде будут проводиться и в новогоднюю ночь.



Выкладка фрагментов воздушного судна будет проведена в Сочи, где сейчас идет подготовка площадки. Пока обломки находятся на территории порта.