Новости, деловые новости - Известия
Среда,
28 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Опубликовано видео обнаруженного второго «черного ящика» с Ту-154

Защитная оболочка регистратора получила незначительные повреждения

Опубликованы видеокадры второго поднятого на поверхность со дна Черного моря бортового самописца разбившегося самолета Минобороны России Ту-154. 

На видео, снятом журналистом телеканала «Звезда» на спасательном катере, демонстрируется, как «черный ящик», помещенный в пластиковый бокс, перевозят на берег для того, чтобы переправить его затем в Москву, где специалисты центрального научного института ВВС займутся расшифровкой.

По предварительной оценке, защитная оболочка регистратора получила небольшие повреждения.

По словам корреспондента, найденный ящик — либо вспомогательный параметрический, либо самописец, на котором есть голосовые записи.

По словам одного из спасателей, «черный ящик» нашли в предполагаемом районе. Выйти на него помог робот-манипулятор.

Напомним, о ходке сообщили в Минобороны России.

В Черном море за время поисковой операции было обнаружено более 1,5 тыс. обломков и фрагментов упавшего самолета, 567 из них уже подняты на поверхность. Работы по поиску обломков при благоприятной погоде будут проводиться и в новогоднюю ночь.

Выкладка фрагментов воздушного судна будет проведена в Сочи, где сейчас идет подготовка площадки. Пока обломки находятся на территории порта. 

Читайте также:

Начинаются выплаты семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Опубликовано видео обнаруженного второго «черного ящика» с Ту-154

Защитная оболочка регистратора получила незначительные повреждения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке