Начинаются выплаты семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154

Выплаты материальной помощи семьям погибших в результате крушения самолета Ту-154 начнутся в среду. Денежная компенсация составит 5,8 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

На заседании Общественного совета Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил членов Общественного совета за участие и слова соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.

По словам Шойгу, важно, что это горе не стало бедой только для родных и близких погибших. «Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», — цитирует телеканал «360» министра обороны.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России потерпел крушение в Черном море 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля им. Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, военные и съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

