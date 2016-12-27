СМИ узнали обстоятельства падения Ту-154

Разбившийся 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море на скорости более 500 км/ч.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, судно пыталось совершить маневр вправо и летело с сильно задранным носом.

«Самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил другой источник, близкий к расследованию, самолет «шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Собеседники агентства не исключают, что катастрофа могла случиться из-за сочетания нескольких причин одновременно, в их числе они назвали ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.