В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

Сотни людей пришли 27 декабря на траурный митинг, проходящий на набережной порта Сочи, чтобы отдать дань памяти пассажирам и экипажу разбившегося борта Ту-154.



Третий день люди продолжают нести цветы к мемориалу, стихийно образовавшемуся на одной из городских набережных вскоре после известия о падении самолета. С берега видна работа спасателей и военных, продолжающих поисковую операцию в районе крушения.

К этому моменту обнаружен один из трех бортовых самописцев самолета, его состояние в Минобороны РФ уже назвали удовлетворительным. В поисках оставшихся «черных ящиков» и фрагментов самолета задействованы в том числе специально оборудованные корабли Военно-морского флота России.

Морской вокзал Сочи. Возложение венка.