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В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

Третий день люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, образовавшемуся на набережной города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сотни людей пришли 27 декабря на траурный митинг, проходящий на набережной порта Сочи, чтобы отдать дань памяти пассажирам и экипажу разбившегося борта Ту-154.

Третий день люди продолжают нести цветы к мемориалу, стихийно образовавшемуся на одной из городских набережных вскоре после известия о падении самолета. С берега видна работа спасателей и военных, продолжающих поисковую операцию в районе крушения. 

К этому моменту обнаружен один из трех бортовых самописцев самолета, его состояние в Минобороны РФ уже назвали удовлетворительным. В поисках оставшихся «черных ящиков» и фрагментов самолета задействованы в том числе специально оборудованные корабли Военно-морского флота России. 

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154Третий день люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, образовавшемуся на набережной города

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В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

Третий день люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, образовавшемуся на набережной города

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