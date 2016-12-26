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Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе Ту-154 возник на набережной города Сочи: сюда, на берег, с которого видны корабли и вертолеты, занятые в продолжающейся в Черном море поисковой операции, люди приносят свечи, цветы и фотографии. 

Дань памяти погибшим отдают и возле небольшой часовни Архангела Михаила в аэропорту Сочи — с его взлетной полосы Ту-154 25 декабря поднялся в воздух в последний раз. На столике перед входом в часовню была установлена фотография погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы. С тех пор люди продолжают нести в аэропорт цветы и зажигать свечи в память обо всех жертвах крушения. 

Сочи

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофеЦветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

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Мнение

Леонид Рошаль

врач

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Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

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Владимир Мамонтов

журналист

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Сергей Мельниченко

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