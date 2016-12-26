Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Стихийный мемориал в память о погибших в катастрофе Ту-154 возник на набережной города Сочи: сюда, на берег, с которого видны корабли и вертолеты, занятые в продолжающейся в Черном море поисковой операции, люди приносят свечи, цветы и фотографии.



Дань памяти погибшим отдают и возле небольшой часовни Архангела Михаила в аэропорту Сочи — с его взлетной полосы Ту-154 25 декабря поднялся в воздух в последний раз. На столике перед входом в часовню была установлена фотография погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы. С тех пор люди продолжают нести в аэропорт цветы и зажигать свечи в память обо всех жертвах крушения.



Сочи