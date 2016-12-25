«Он был лучшим ведущим новостей на питерском пространстве»

Одной из жертв трагедии над Черным морем стал один из самых известных петербургских журналистов, который в последние годы был руководителем департамента культуры Минобороны России Антон Губанков. «Известия» поговорили с теми, кто хорошо его знал.

— Мы близко общались, когда я был председателем Союза журналистов Петербурга, а он был моим заместителем, — рассказал генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.

По его словам, уже в новой должности сотрудника Минобороны Губанков много раз летал в Сирию, привозил туда самых разных артистов, в том числе никак не связанных с военным ведомством, например, певца Василия Герелло.

— Вопросы досуга наших военнослужащих — очень важная на самом деле работа, — подчеркнул Константинов. — Я это знаю очень хорошо по своему опыту работы военным переводчиком. Когда люди находятся далеко от дома и выполняют не самую простую работу, они же не 24 часа служат. Очень важно думать о том, чем их занять в нерабочее время, какое у них будет настроение и т.д. Только с помощью этого понимания они и будут чувствовать заботу родной страны, всё это очень сильно сказывается на моральном состоянии военнослужащего. Антон действительно выполнял очень важную задачу.

Андрей Константинов добавил, что очень хорошо знал и семью погибшего товарища. Дети Константинова и Губанкова даже ходили в один детский сад. И сейчас генеральный директор АЖУРа может высказать лишь слова сочувствия и поддержки Марине — супруге Антона Губанкова и семье погибшего коллеги.

— Безусловно, произошла ужасная трагедия… Единственное, хотел бы добавить, что для любого мужчины, наверное, очень важно одно обстоятельство. Если он погибает, делая то дело, которому он служит, это можно назвать трагической, но достойной мужчины смертью, — резюмировал он.

Депутат законодательного собрания Петербурга, экс-декан факультета журналистики СПбГУ Марина Шишкина не дождалась Антона Губанкова на их традиционную встречу на новогодних праздниках.

— Что можно сказать помимо слов потрясения? Антон Николаевич был исключительно профессиональным человеком. Где бы он ни работал, начиная с ВГТРК, потом в петербургском комитете по культуре, потом в министерстве культуры Московской области, потом в Минобороны, везде этот человек оставлял за собой репутацию высокого профессионала, — сказала Марина Шишкина. — И даже «надев генеральский мундир», он оставался человеком от культуры.

Шишкина отметила также такое качество Антона Губанкова, как умение всё делать красиво.

— Это проявлялось во всём. Обстановка в его кабинете, у него дома, какие-то бытовые мелочи, всё было очень эстетично… И его гибель — это очень большая потеря как для нашего города (впрочем, потерей стал уже его отъезд в Москву), так и для культуры, для страны в целом, — отметила Марина Шишкина.

Еще один человек, очень хорошо знавший Антона Губанкова, — генеральный директор Ленинградской областной телекомпании Андрей Радин.

— Я, если честно, в шоковом состоянии сейчас пребываю, не могу поверить… На борту самолета находились два человека, которых я знал, один из них — Антон, — рассказал Радин «Известиям».

Он поделился воспоминаниями о том, что вместе с Губанковым начинал свой журналистский путь на Ленинградском телевидении в начале 1990-х. Они работали в одной информационной редакции. После чего жизнь развела коллег по разным СМИ — Губанков работал в «Вестях», Радин — на НТВ.

Андрей Радин подчеркнул, что сейчас меньше всего хотелось бы говорить какие-то банальности, но отметил при этом, что все, кто знали Антона, считали его высочайшим профессионалом.

— На мой взгляд, для конца 1990 — начала 2000-х он был лучшим ведущим новостей на питерском пространстве. А как у начальника у него была особая манера руководства, в коллективе его не боялись, а уважали и любили. Ребята, которые когда-то работали под его руководством в «Вестях», почти все сейчас трудоустроены либо на ключевых постах в городских СМИ, либо работают на федеральных каналах, — рассказал он.

Радин отметил, что по-человечески ему очень жаль маму Антона, его жену и детей. Он хорошо их знает и может только высказать слова глубокого сочувствия их утрате.

Антону Губанкову был 51 год. Он родился 29 января 1965 года в Ленинграде. В 1987 году окончил французское отделение филологического факультета Ленинградского университета. С середины 1980-х был корреспондентом газеты «Ленинградский университет», публиковался и в других изданиях.

Нынешняя командировка в Сирию была для него далеко не первой. Более того, он уже работал в этой стране в конце 1980-х.

С начала 1990-х был корреспондентом газеты «Невское время», затем ведущим «Радио России» при ВГТРК, возглавлял информационную службу радио «5 канал», был ведущим «Информ-ТВ», руководил службой информации дирекции «Санкт-Петербург» ВГТРК, корпункта РТР в Петербурге, программой «Вести-Петербург».

В 2008–2011 годах был председателем комитета по культуре Петербурга.

В 2012–2013 годах возглавлял министерство культуры Московской области.

С 2013 года — директор департамента культуры Минобороны.





