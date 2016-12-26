День траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

26 декабря был объявлен в России днем траура по жертвам разбившегося накануне Ту-154. В Сочи на набережной и в аэропорту люди создали импровизированные мемориалы, к которым весь день приносят свечи, фотографии, цветы.

В Москве люди приходят к концертному залу «Александровский», где располагается репетиционная база ансамбля имени Александрова — основной состав знаменитого коллектива в полном составе находился на борту самолета. Несут цветы и к телецентру «Останкино», у которого установлена доска с фотографиями девяти телевизионных журналистов, погибших в авиакатастрофе. В память о летевшей тем же рейсом враче, правозащитнице Елизавете Глинке жители Москвы приносят цветы и зажигают свечи у дверей благотворительного фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Доктор Лиза.

В знак траура на все государственные флаги на улицах города были повязаны черные ленты.



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