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День траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

В Москве отдают дань памяти всем, кто находился на борту разбившегося Ту-154

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

26 декабря был объявлен в России днем траура по жертвам разбившегося накануне Ту-154. В Сочи на набережной и в аэропорту люди создали импровизированные мемориалы, к которым весь день приносят свечи, фотографии, цветы. 

В Москве люди приходят к концертному залу «Александровский», где располагается репетиционная база ансамбля имени Александрова — основной состав знаменитого коллектива в полном составе находился на борту самолета. Несут цветы и к телецентру «Останкино», у которого установлена доска с фотографиями девяти телевизионных журналистов, погибших в авиакатастрофе. В память о летевшей тем же рейсом враче, правозащитнице Елизавете Глинке жители Москвы приносят цветы и зажигают свечи у дверей благотворительного фонда «Справедливая помощь», который возглавляла Доктор Лиза. 

В знак траура на все государственные флаги на улицах города были повязаны черные ленты.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

День траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

День траура по погибшим в авиакатастрофе в СочиВ Москве отдают дань памяти всем, кто находился на борту разбившегося Ту-154

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Мнение

Леонид Рошаль

врач

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Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

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Владимир Мамонтов

журналист

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Сергей Мельниченко

авиаэксперт

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