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Крушение Ту-154: ушедшие в небо

Видеосюжеты, созданные российскими СМИ и официальными ведомствами в память о жертвах авиакатастрофы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В России и во всем мире 26 декабря скорбят по погибшим при крушении Ту-154, разбившегося накануне в Сочи. Авиакатастрофа унесла жизни талантливых артистов, общественных деятелей и деятелей культуры, журналистов российских телеканалов. Многие СМИ и официальные ведомства посвятили их памяти специальные видеосюжеты. 

Вместе с ними «Известия» вспоминают взошедших на борт самолета и отдают им дань памяти. 

Специальное видео всем жертвам авиакатастрофы посвятил МИД РФ: 


И телеканал «Звезда»:

Большой сюжет, посвященный летевшим на борту Ту-154 артистам легендарного ансамбля имени Александрова, журналистам центральных телеканалов и главе благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной также как Доктор Лиза, выпустил телеканал «Россия-24»: 

Дань памяти погибшим в авиакатастрофе отдают не только в России, но и по всему миру. На видео, созданном ТАСС, видно, как несут свечи и цветы к российскому посольству люди в Праге, Вашингтоне, Киеве: 


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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Крушение Ту-154: ушедшие в небо

Крушение Ту-154: ушедшие в небоВидеосюжеты, созданные российскими СМИ и официальными ведомствами в память о жертвах авиакатастрофы

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