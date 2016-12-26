Крушение Ту-154: ушедшие в небо

В России и во всем мире 26 декабря скорбят по погибшим при крушении Ту-154, разбившегося накануне в Сочи. Авиакатастрофа унесла жизни талантливых артистов, общественных деятелей и деятелей культуры, журналистов российских телеканалов. Многие СМИ и официальные ведомства посвятили их памяти специальные видеосюжеты.

Вместе с ними «Известия» вспоминают взошедших на борт самолета и отдают им дань памяти.

Специальное видео всем жертвам авиакатастрофы посвятил МИД РФ:





И телеканал «Звезда»:

Большой сюжет, посвященный летевшим на борту Ту-154 артистам легендарного ансамбля имени Александрова, журналистам центральных телеканалов и главе благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной также как Доктор Лиза, выпустил телеканал «Россия-24»:

Дань памяти погибшим в авиакатастрофе отдают не только в России, но и по всему миру. На видео, созданном ТАСС, видно, как несут свечи и цветы к российскому посольству люди в Праге, Вашингтоне, Киеве:



