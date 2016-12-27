Все три бортовых самописца Ту-154 подняты на берег

Все три «черных ящика» самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение в Черном море, подняты на берег. Об этом сообщил источник в оперативном штабе на месте происшествия.



«На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке», — приводит «Интерфакс» сообщение источника.

Ранее сообщалось, что участники поисковой операции подняли на берег параметрический самописец, он был доставлен в НИИ ВКС в подмосковных Люберцах для расшифровки.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.