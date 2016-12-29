Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют отношения к свободе прессы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя представляет западная «демократия и свобода слова».



«Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы», — написал Кадыров в Instagram, комментируя публикацию карикатур на крушение Ту-154.

Кадыров добавил, что убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 «миллионами россиян и нашими друзьями во всем мире восприняты как личное горе», тогда как французский сатирический журнал «насмехается над нашей национальной трагедией».

Ранее карикатуры Charlie Hebdo осудили в Госдуме и Минобороны РФ.