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Четверг,
29 декабря
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Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют отношения к свободе прессы

По мнению главы Чечни, редакционная политика французского сатирического журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя представляет западная «демократия и свобода слова».

«Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы», — написал Кадыров в Instagram, комментируя публикацию карикатур на крушение Ту-154.

Кадыров добавил, что убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 «миллионами россиян и нашими друзьями во всем мире восприняты как личное горе», тогда как французский сатирический журнал «насмехается над нашей национальной трагедией».

Ранее карикатуры Charlie Hebdo осудили в Госдуме и Минобороны РФ.

Напомним, Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, посвященную катастрофе российского самолета Ту-154, на борту которого в том числе находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Изображение сопровождается подписью «Репертуар хора Красной армии расширяется».

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют отношения к свободе прессы

По мнению главы Чечни, редакционная политика французского сатирического журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна

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