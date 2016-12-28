Водолазы приостановили поиск фрагментов Ту-154 из-за непогоды

Водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ приостановили работы по поиску обломков разбившегося в акватории Сочи Ту-154 из-за непогоды, сообщает «Интерфакс».

В Сочи резко усилился ветер и пошел сильный дождь с градом. Однако в пресс-службе ЮРПСО подчеркнули, что из-за волнения моря приостановлены только работы водолазов, тогда как корабли продолжают поисковые работы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря после вылета из аэропорта Сочи. В авиакатастрофе погибли 92 человека, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и восемь членов экипажа.

