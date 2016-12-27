Поднят второй двигатель Ту-154

Водолазы в ходе поисковой операции подняли второй двигатель самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом сообщил источник в оперативном штабе.

«Второй двигатель поднят из воды. Он почти целый, но имеет деформации», — приводит ТАСС сообщение источника.

Ранее сообщалось, что на берег были подняты все три «черных ящика» разбившегося самолета, бортовые самописцы подлежат расшифровке.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в воскресенье утром после вылета из аэропорта Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.