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Поднят второй двигатель Ту-154

По словам источника в оперативном штабе, устройство практически не повреждено

Водолазы в ходе поисковой операции подняли второй двигатель самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом сообщил источник в оперативном штабе.

«Второй двигатель поднят из воды. Он почти целый, но имеет деформации», — приводит ТАСС сообщение источника.

Ранее сообщалось, что на берег были подняты все три «черных ящика» разбившегося самолета, бортовые самописцы подлежат расшифровке.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в воскресенье утром после вылета из аэропорта Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Поднят второй двигатель Ту-154

По словам источника в оперативном штабе, устройство практически не повреждено

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