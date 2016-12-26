Власти Абхазии обследуют район, куда могло отнести обломки Ту-154

Ранее сообщалось, что сильное течение, возможно, унесло фрагменты рухнувшего судна в абхазские территориальные воды
Абхазские спасатели подключились к поискам обломков Ту-154, который потерпел крушение в Черном море.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента Абхазии Рауля Хaджимбy, все имеющиеся катера МЧС Абхазии, а также аквалангисты отправлены в район, куда предположительно могут быть отнесены течением фрагменты воздушного судна.
«Мы готовы помочь и своими средствами, а также предоставить возможность российским специалистам проводить поисково-спасательные работы в водах Абхазии», — отметил Хaджимбa.
Ранее министр транспорта РФ Мaкcим Сoкoлoв информировал, что часть обломков потерпевшего крушение Ту-154 предположительно могут оказаться в Абхазии.
Напомним, Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Aдлера. На борту воздушного судна находились военные, журналисты, артисты ансамбля имени Алeкcaндрoвa и Доктор Лиза.
Впоследствии часть обломков самолета в ходе поисковой операции были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, они находятся на глубине от 50 до 70 м.
В качестве возможной причины трагедии рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.
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