Абхазские спасатели подключились к поискам обломков Ту-154, который потерпел крушение в Черном море.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента Абхазии Рауля Хaджимбy, все имеющиеся катера МЧС Абхазии, а также аквалангисты отправлены в район, куда предположительно могут быть отнесены течением фрагменты воздушного судна.



«Мы готовы помочь и своими средствами, а также предоставить возможность российским специалистам проводить поисково-спасательные работы в водах Абхазии», — отметил Хaджимбa.



Ранее министр транспорта РФ Мaкcим Сoкoлoв информировал, что часть обломков потерпевшего крушение Ту-154 предположительно могут оказаться в Абхазии.



Напомним, Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Aдлера. На борту воздушного судна находились военные, журналисты, артисты ансамбля имени Алeкcaндрoвa и Доктор Лиза.



Впоследствии часть обломков самолета в ходе поисковой операции были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, они находятся на глубине от 50 до 70 м.



В качестве возможной причины трагедии рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

