Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Власти Абхазии обследуют район, куда могло отнести обломки Ту-154

Ранее сообщалось, что сильное течение, возможно, унесло фрагменты рухнувшего судна в абхазские территориальные воды

Абхазские спасатели подключились к поискам обломков Ту-154, который потерпел крушение в Черном море.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента Абхазии Рауля Хaджимбy, все имеющиеся катера МЧС Абхазии, а также аквалангисты отправлены в район, куда предположительно могут быть отнесены течением фрагменты воздушного судна.

«Мы готовы помочь и своими средствами, а также предоставить возможность российским специалистам проводить поисково-спасательные работы в водах Абхазии», — отметил Хaджимбa.

Ранее министр транспорта РФ Мaкcим Сoкoлoв информировал, что часть обломков потерпевшего крушение Ту-154 предположительно могут оказаться в Абхазии.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Aдлера. На борту воздушного судна находились военные, журналисты, артисты ансамбля имени Алeкcaндрoвa и Доктор Лиза.

Впоследствии часть обломков самолета в ходе поисковой операции были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи, они находятся на глубине от 50 до 70 м.

В качестве возможной причины трагедии рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Читайте также:

Они все — герои

«Мы не уверены, что вернемся»

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Власти Абхазии обследуют район, куда могло отнести обломки Ту-154

Ранее сообщалось, что сильное течение, возможно, унесло фрагменты рухнувшего судна в абхазские территориальные воды

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке