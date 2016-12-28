Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154 в Черном море

В районе проведения поисково-спасательной операции в Черном море были найдены тела еще трех жертв крушения самолета Ту-154.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в силовых структурах, всего, на данный момент, были найдены тела 15 жертв авиакатастрофы. Уточняется, что недалеко от места крушения также обнаружено 223 фрагмента тел.



Напомним, накануне вечером спасатели нашли на участке протяженностью 200 м три больших обломка самолета, а также множество фрагментов тел погибших. Эти находки были сделаны на удалении 4,5 км от побережья Сочи на глубине около 20 м.



Лайнер Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение рано утром в воскресенье после взлета с сочинского аэродрома «Адлер». На борту воздушного судна, следовавшего в сирийскую Латакию, находилось 92 человека: военнослужащие, журналисты трех федеральных телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова.



Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Морской вокзал Сочи. Возложение венка.