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СМИ рассказали о последних словах экипажа Ту-154

За несколько секунд до падения самолета пилоты упоминали закрылки

После расшифровки речевого самописца разбившегося в Черном море возле Сочи Ту-154 Минобороны РФ СМИ сообщили о последних словах экипажа самолета.

Запись на речевом самописце оказалась не повреждена в результате крушения. После расшифровки первого черного ящика, фиксировавшего переговоры в кабине Ту-154, источники заявили, что следствие еще больше склоняется к версии ошибки в пилотировании. Из аудиозаписи очевидно, что на борту произошла нештатная ситуация, сообщает Life.

Согласно расшифровке, оказавшейся у СМИ, один из пилотов выкрикнул перед катастрофой слово «Закрылки» и  пытался уточнить у другого, что происходит. При этом в самой аудиозаписи есть ряд неразборчивых фрагментов.

Запись обрывается словами «Командир, падаем».

Во вторник из воды были подняты все три черных ящика Ту-154. В Минобороны рассказали о результатах расшифровки первого их них. Кроме этого, как стало известно, следствие склоняется к версии, что катастрофа произошла из-за ошибки в пилотировании.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

СМИ рассказали о последних словах экипажа Ту-154

За несколько секунд до падения самолета пилоты упоминали закрылки

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