Личные вещи и документы пассажиров Ту-154 поднимают на поверхность

Водолазы МЧС поднимают со дна документы и личные вещи погибших пассажиров лайнера Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. Поисково-спасательные работы в Сочи продолжаются четвертый день.

«Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. Кроме того, спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154», — сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, передает «РИА Новости».

Сообщается также, что волнение моря уменьшилось.

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