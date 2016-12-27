Получены первые данные расшифровки «черных ящиков» Ту-154

Выводы специалистов центра ВВС Минобороны подтверждают версию об ошибке пилотирования
Завершен предварительный анализ записей одного из «черных ящиков» разбившегося самолета Ту-154.
Выводы специалистов центра ВВС Минобороны подтверждают версию об ошибке пилотирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«Версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — сказал собеседник агентства.
Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью «черного ящика».
Ранее сообщалось, что все три «черных ящика» разбившегося самолета подняты на берег.