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Получены первые данные расшифровки «черных ящиков» Ту-154

Выводы специалистов центра ВВС Минобороны подтверждают версию об ошибке пилотирования

Завершен предварительный анализ записей одного из «черных ящиков» разбившегося самолета Ту-154.

Выводы специалистов центра ВВС Минобороны подтверждают версию об ошибке пилотирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — сказал собеседник агентства.

Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью «черного ящика».

Ранее сообщалось, что все три «черных ящика» разбившегося самолета подняты на берег.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Получены первые данные расшифровки «черных ящиков» Ту-154

Выводы специалистов центра ВВС Минобороны подтверждают версию об ошибке пилотирования

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