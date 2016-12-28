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Обломки Ту-154 продолжат искать в новогоднюю ночь

Спасатели не собираются прерывать работы в праздничные часы

Поисково-спасательная операция на Черном море будет проводиться в новогоднюю ночь при благоприятной погоде.

Подъем обломков самолета Ту-154 может осуществляться круглосуточно в течение месяца, так как к настоящему моменту со дна удалось поднять только 30% частей лайнера, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Работе спасателей могут помешать только погодные условия — если погода ухудшится и поднимутся волны, операцию придется приостановить, но после она будет возобновлена.

«Если позволит погода, работы в море будут проходить и в новогоднюю ночь», — подчеркнул источник агентства.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Обломки Ту-154 продолжат искать в новогоднюю ночь

Спасатели не собираются прерывать работы в праздничные часы

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