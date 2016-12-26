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Понедельник,
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СМИ: вспышка над Черным морем не имеет отношения к катастрофе Ту-154

Странный яркий огонек возник в небе спустя полчаса после крушения лайнера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Заснятая камерами наблюдения вспышка над Черным морем в утро крушения Ту-154 не имеет отношения к катастрофе воздушного судна Минобороны РФ.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии, специалисты внимательно изучили записи камер видеонаблюдения, на которые попала вспышка, и выяснили, что она была снята позднее, чем разбился лайнер.

«Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — подчеркнул источник.

Он отметил, что предположения о том, что на борту воздушного судна якобы могла произойти нештатная ситуация, являются преждевременными, так как на данное время недостаточно данных для того, чтобы делать однозначные выводы о авиакатастрофе. 

«Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах», — сказал источник, отметив, что только после этого можно говорить о каких-то объективных версиях произошедшего.

Ранее некоторые СМИ распространили видеозапись камер наружного наблюдения одного из пляжей вблизи аэропорта, где в небе на короткое время возникает яркий огонек.

Напомним, борт Минобороны РФ потерпел крушение накануне в небе над Черным морем. В результате катастрофы погибло 92 человека. В России объявлен траур по жертвам трагедии.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

СМИ: вспышка над Черным морем не имеет отношения к катастрофе Ту-154

СМИ: вспышка над Черным морем не имеет отношения к катастрофе Ту-154Странный яркий огонек возник в небе спустя полчаса после крушения лайнера

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