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Среда,
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Радикалы выбросили принесенные цветы у генконсульства России в Одессе

Местные сотрудники полиции на инцидент не отреагировали

В Одессе украинские радикалы экстремистской группировки «Правый сектор» выбросили цветы, которые горожане принесли к генеральному консульству России, чтобы почтить память о жертвах крушения Ту-154 на Черном море. Об этом сообщил RT.

В генконсульстве отметили, что «при попустительстве охраны» помимо цветов в мусорный бак выбросили и лампадки, а также сорвали плакаты с соболезнованиями и вместо них разместили оскорбительные надписи, сообщает телеканал «360». Как заявили представители российского ведомства, местная полиция на эти хулиганские выходки не отреагировала должным образом.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в соцсети опубликовал пост о крушении Ту-154 и предложил принести к посольству России бутылочку «Боярышника». Вице-премьер Дмитрий Рогозин жестко отреагировал на подобное заявление.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. На его борту находились 92 человека. В катастрофе никто не выжил. Погибли военнослужащие, доктор Лиза, журналисты «Первого канала», «Звезды» и НТВ, а также солисты ансамбля имени Александрова.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Радикалы выбросили принесенные цветы у генконсульства России в Одессе

Местные сотрудники полиции на инцидент не отреагировали

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