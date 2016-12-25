Советник Порошенко хочет принести к посольству РФ «Боярышник»

Советник украинского лидера Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что на Украине рады гибели россиян. На своей странице в Facebook он написал, что хочет принести к посольству России «Боярышник».

Бирюков рассказал, что на Украине радуются гибели россиян, и назвал Россию «ордой».

«Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», — написал он, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В воскресенье утром Ту-154 разбился в районе Сочи. Погибли все находящиеся на борту: экипаж, хор ансамбля имени Александрова, военнослужащие, Доктор Лиза и журналисты.