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Советник Порошенко хочет принести к посольству РФ «Боярышник»

Юрий Бирюков заявил, что на Украине радуются крушению самолета Минобороны России над Черным морем и гибели 80 российских военнослужащих

Советник украинского лидера Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что на Украине рады гибели россиян. На своей странице в Facebook он написал, что хочет принести к посольству России «Боярышник».

Бирюков рассказал, что на Украине радуются гибели россиян, и назвал Россию «ордой».

«Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», —  написал он, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В воскресенье утром Ту-154 разбился в районе Сочи. Погибли все находящиеся на борту: экипаж, хор ансамбля имени Александрова, военнослужащие, Доктор Лиза и журналисты.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Советник Порошенко хочет принести к посольству РФ «Боярышник»

Юрий Бирюков заявил, что на Украине радуются крушению самолета Минобороны России над Черным морем и гибели 80 российских военнослужащих

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