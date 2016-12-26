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Понедельник,
26 декабря
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ФСБ: признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет

Основными рабочими версиями остаются некачественный керосин, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и техническая неисправность лайнера

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) не обнаружили признаков теракта или диверсии при осмотре обломков Ту-154, разбившегося в небе над Черным морем.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник внутри силового ведомства, основными рабочими версиями авиакатастрофы остаются некачественное топливо, повлекшее потерю мощности, и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Кроме того, не исключается вepcия с пoпaдaниeм в двигатель посторонних прeдмeтoв.

Расследование обстоятельств трагического авиаинцидента продолжается. В данный момент ФСБ опрашивает очевидцев и анализирует видеозаписи.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на осведомленный о ходе следствия источник писала, что одной из возможных причин крушения Ту-154 является некачественный авиационный керосин. Он, по мнению одного из экспертов, мог стать причиной одновременного отказа всех трех двигателей лайнера.

В свою очередь, бывший военный летчик-командир рассказал «Известиям», что Ту-154 является достаточно «строгой» с точки зрения управления машиной и требует от пилотов высокой квалификации, но при этом лайнер вполне надежен и предсказуем.

Напомним, крушение самолета произошло накануне рано утром в Краснодарском крае. На борту самолета находились 92 человека. Все они погибли.

Управляли воздушным судном летчик первого класса майор Роман Волков, который налетал на разных типах самолетов 3 тыс. часов.

Ту-154 был выпущен в 1983 году, общий налет составляет 6689 часов. Капитальный ремонт воздушного судна был осуществлен два года назад. Расчетный срок эксплуатации подобных самолетов составляет 30 лет.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

ФСБ: признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нет

ФСБ: признаков теракта или диверсии на борту Ту-154 нетОсновными рабочими версиями остаются некачественный керосин, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и техническая неисправность лайнера

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