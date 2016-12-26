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Причиной катастрофы Ту-154 могли стать перегруз и отказ техники

По словам очевидцев, самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту

Катастрофа Ту-154 над Черным морем могла произойти из-за перегруза и отказа техники,

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, «самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, из-за перегруза и технической неисправности — рухнул в море».

Очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту. Таким образом, приоритетной версией становится техническая неисправность, отметил источник.

«Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей», — сообщил он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что «на данном этапе версия теракта практически исключена».

Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», артисты ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Причиной катастрофы Ту-154 могли стать перегруз и отказ техники

По словам очевидцев, самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту

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