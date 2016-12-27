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Следователи допросили сделавшего видеозапись падения Ту-154 очевидца

Также СК РФ получил образцы топлива из топливозаправщика, который производил дозаправку разбившегося самолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Следователи допросили очевидца, который снял на видео взлет и падение Ту-154, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Помимо этой видеозаписи, также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», — говорится в сообщении.

Кроме того, СКР получил образцы топлива из топливозаправщика, который производил дозаправку разбившегося самолета. По ним назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к расшифровке записей доставленного в Москву «черного ящика» разбившегося Ту-154, рассказал глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, самописец фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Следователи допросили сделавшего видеозапись падения Ту-154 очевидца

Следователи допросили сделавшего видеозапись падения Ту-154 очевидцаТакже СК РФ получил образцы топлива из топливозаправщика, который производил дозаправку разбившегося самолета

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