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Специалисты начали расшифровку черного ящика разбившегося Ту-154

Самописец фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения

Специалисты приступили к расшифровке записей доставленного в Москву черного ящика разбившегося Ту-154, рассказал глава Минтранса Максим Соколов.

По его словам, самописец фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения.

Соколов добавил, что данные с регистратора очень важны для следствия и помогут выяснить причины аварии.

Также он подтвердил, что в результате крушения самолет распался на несколько фрагментов, передает «РИА Новости».

По словам министра, причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета. Он напомнил, что теракт не входит в число основных версий крушения.

Ранее стали известны подробности падения самолета в море. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, воздушное судно пыталось совершить маневр вправо и летело с сильно задранным носом. Самолет рухнул в море на скорости свыше 500 км/ч.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Специалисты начали расшифровку черного ящика разбившегося Ту-154

Самописец фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения

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