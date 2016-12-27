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Жертв катастрофы Ту-154 похоронят на военном мемориальном кладбище

Траурная церемония пройдет с воинскими почестями

Погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье, сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета.

«Родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем предложено увековечить память родных и похоронить их в воинском пантеоне — на Федеральном военном мемориальном кладбище», — приводит ТАСС сообщение источника.

Он отметил, что траурная церемония будет проходить с воинскими почестями. Официально эта информация еще не подтверждена.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря после вылета из аэропорта Адлера в Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Жертв катастрофы Ту-154 похоронят на военном мемориальном кладбище

Траурная церемония пройдет с воинскими почестями

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