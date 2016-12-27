Обнаружен двигатель потерпевшего крушение самолета Ту-154

Подводные аппараты Минобороны РФ обнаружили еще три фрагмента военного самолета Ту-154, который потерпел крушение в воскресенье после вылета из Сочи. Об этом сообщала пресс-служба оборонного ведомства.



«На удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета, среди них - двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в поисковой операции были задействованы подводные аппараты опытового судна «Селигер» Минобороны РФ и спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота. Сейчас ведутся работы по подъему фрагментов самолета и их доставке на берег.

Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря после вылета из аэропорта Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова.