Из Сочи прибыл первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе

Первый самолет с останками погибших при крушении ТУ-154 прибыл в Москву из Сочи на аэродром Чкаловский.



Как информирует агентство «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, за первый день поисков было обнаружено 10 тел и 86 фрагментов. Генетическая экспертиза будет проводиться специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.



В сообщении подчеркивается, что поисковая операция в районе авиакатастрофы лайнера над Черным морем не прекращалась ни на минуту.



«Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154.



Накануне Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров в 5.40 по Москве. Самолет направлялся с аэродрома Адлера в Сирию. Позже обломки воздушного судна были обнаружены в 1,5 км от побережья на глубине 50–70 м.

В результате авиакатастрофы погибли восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских СМИ, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и восемь членов экипажа.

