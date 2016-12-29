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Четверг,
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Третий самописец Ту-154 разрушен, но подлежит частичной расшифровке

Он был обнаружен в хвосте разбившегося лайнера

Третий «черный ящик», который находился в хвосте разбившегося над Черным морем Ту-154 Минобороны РФ, оказался разрушен.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении»,— сказал он, отметив, что пленка подверглась деформации, но подлежит частичной расшифровке.

Он напомнил, что состояние двух бортовых самописцев — речевого и параметрического — удовлетворительное, сейчас их расшифровывают в Москве.

Напомним, расшифровка основного, параметрического бортового самописца была начата 27 декабря в ЦНИИ ВВС в Люберцах. 28 декабря была начата расшифровка второго «черного ящика».

Ранее свидетель авиакатастрофы рассказывал, что самолет взлетал с чрезмерно задранной носовой частью и в итоге вместо набора высоты опустился к поверхности моря, задел воду хвостом и развалился. 

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Третий самописец Ту-154 разрушен, но подлежит частичной расшифровке

Он был обнаружен в хвосте разбившегося лайнера

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