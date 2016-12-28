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На месте крушения Ту-154 найден 60-метровый обломок и фрагменты тел

Рядом с найденной частью самолета также обнаружили еще два больших предмета

В ходе поисковых работ на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море близ Сочи найден 60-метровый обломок фюзеляжа и множество фрагментов тел, рядом обнаружены еще два крупных предмета, сообщил источник в силовых структурах.

Он рассказал, что эти находки были сделаны на удалении 4,5 км от побережья Сочи на глубине около 20 метров. Самый крупный обломок достигает в длину около 60 метров, поодаль найдены еще два предмета — один с размерами два на три метра, и еще один, достигающий пяти метров в длину, передает РИА «Новости».

«Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что все три «черных ящика» разбившегося самолета подняты на берег. Как сообщили в Минобороны, расшифровка самописцев позволила сузить круг предполагаемых причин крушения самолета. Следствие склоняется к версии ошибки в пилотировании.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

На месте крушения Ту-154 найден 60-метровый обломок и фрагменты тел

Рядом с найденной частью самолета также обнаружили еще два больших предмета

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