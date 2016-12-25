Без электричества остался поселок в Хабаровском крае

Поселок Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края остался утром в воскресенье без электричества в 40-градусный мороз. Причиной аварии назван пожар, произошедший на дизельной электростанции.

На момент прибытия специалистов, горела крыша дизельной электростанции, к моменту локализации пожара – в 9.15 по местному времени – она обрушилась. На место происшествия вылетели спасатели.

В поселке проживают 700 человек, во многих домах есть печное отопление, уточняет «Федеральное агентство новостей».