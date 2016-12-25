На борту рухнувшего Ту-154 были журналисты «Звезды» и Первого канала

На борту пропавшего в Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ помимо артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова находились также журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«На борту самолета были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

Ранее сообщалось, что в качестве версий крушения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.



Телеканал «Звезда» позже подтвердил, что на борту рухнувшего лайнера находилась его съемочная группа в составе трех человек. Кроме того, пресс-служба Первого канала сообщила, что вместе с военными в самолете Ту-154 были корреспондент канала Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров после вылета с аэродрома Адлера в Сочи. На его борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Предположительно, самолет перевозил артистов ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова.

В операции по поиску пропавшего самолета задействованы все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.