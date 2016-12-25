Спасатели обнаружили предполагаемое место крушения Ту-154

Спасатели обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ вблизи сочинского побережья, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда», — сказал собеседник агентства.



Самолет, на борту которого находился 91 человек, пропал с радаров спустя 20 минут после вылета, в 5-7 км от аэропорта Сочи над акваторией Черного моря. Там находились представители СМИ, музыканты ансамбля им. Александрова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.