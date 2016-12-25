Экс-губернатор Иллинойса просит помилования у Обамы

Бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич в 2011 году был приговорен судом к 14 годам лишения свободы за попытку продать место в Сенате от штата. Именно это место ранее занимал Барак Обама.

Благоевич, арестованный в 2008-м и уже отсидевший пять лет в тюрьме штата Колорадо, просит нынешнего президента США помиловать его. Политик подал прошение о смягчении наказания на имя Барака Обамы, пишут СМИ США.

В прошлом году суд признал, что пять из 18 обвинений в адрес Благоевича были несостоятельны.