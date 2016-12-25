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Экс-губернатор Иллинойса просит помилования у Обамы

Род Благоевич пытался продать место в Сенате, за что был признан виновным в коррупции и получил 14 лет тюрьмы

Бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич в 2011 году был приговорен судом к 14 годам лишения свободы за попытку продать место в Сенате от штата. Именно это место ранее занимал Барак Обама.

Благоевич, арестованный в 2008-м и уже отсидевший пять лет в тюрьме штата Колорадо, просит нынешнего президента США помиловать его. Политик подал прошение о смягчении наказания на имя Барака Обамы, пишут СМИ США.

В прошлом году суд признал, что пять из 18 обвинений в адрес Благоевича были несостоятельны.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Экс-губернатор Иллинойса просит помилования у Обамы

Род Благоевич пытался продать место в Сенате, за что был признан виновным в коррупции и получил 14 лет тюрьмы

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