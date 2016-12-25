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Спасатели не наблюдают плотов с выжившими в результате крушения ТУ-154

Найдено несколько обломков самолета Минобороны, разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км

Спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета в акватории Сочи, передает «Интерфаксу» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота», — сказал источник.

При этом собеседник агенства добавил, что найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05:40 мск после вылета из Сочи. На борту самолета находился 91 человек, из которых 83 пассажира — военнослужащие ВС РФ, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Спасатели не наблюдают плотов с выжившими в результате крушения ТУ-154

Найдено несколько обломков самолета Минобороны, разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км

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