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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны

Следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших к вылету разбившийся Ту-154

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 Минобороны, летевшего в Латакию, передает ТАСС.

«Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»)», — сказала представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших борт к вылету в Сирию.

«Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», — добавила Петренко.

По данным Минобороны, на борту находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. Александрова, летевшие из Москвы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В Сочи самолет останавливался на дозаправку. В настоящее время в 1,5 км от черноморского побережья Сочи, на глубине 50-70 метров найдены фрагменты корпуса самолета Ту-154.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны

Следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших к вылету разбившийся Ту-154

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