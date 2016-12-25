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На борту упавшего Ту-154 были 68 артистов ансамбля имени Александрова

В экстренных службах региона уточнили состав пассажиров самолета

68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова находились на борту рухнувшего в Черное море самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщил представитель экстренных служб региона.

«На борту находился 91 человек, 68 из них - это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа», — приводит ТАСС сообщение собеседника агентства.

Ранее в пресс-службах Первого канала и телеканала «Звезды» подтвердили, что на борту самолета находились их съемочные группы.

Самолет Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье после вылета из Сочи. Всего на его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Обломки воздушного судна были обнаружены в 1,5 км от побережья Черного моря на глубине 50-70 метров.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

На борту упавшего Ту-154 были 68 артистов ансамбля имени Александрова

В экстренных службах региона уточнили состав пассажиров самолета

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