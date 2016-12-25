Трое журналистов НТВ находились на борту разбившегося под Сочи Ту-154

Трое журналистов телеканала НТВ находились на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154 Министерства обороны, сообщает телеканал.

«Среди погибших наши коллеги — корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — сказал журналист в эфире телеканала.

На месте крушения найдены документы журналистов «Первого канала» и тело погибшего.



На борту разбившегося самолета находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. Александрова, летевшие из Москвы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В Сочи самолет останавливался на дозаправку.



В настоящее время в 1,5 км от черноморского побережья Сочи, на глубине 50-70 метров найдены фрагменты корпуса самолета Ту-154.