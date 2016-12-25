Спасатели обнаружили погибшего в авиакатастрофе Ту-154

Тело погибшего при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море обнаружено в 6 км от береговой линии Сочи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



«В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — приводит ТАСС сообщение представителя российского оборонного ведомства.

Самолет Ту-154, перевозивший военнослужащих ВС РФ, артистов ансамбля имени Александрова и журналистов на авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. Всего на его борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Обломки воздушного судна были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи.