Песков: Данные о нахождении доктора Лизы на борту Ту-154 уточняются

Говоря о том, что доктор Лиза могла быть на борту разбившегося в районе Сочи Ту-154, пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что данные о людях, находившихся на борту лайнера, уточняются.

«Ждём подтверждения, ждём уточнения списков», – цитирует Пескова «РИА Новости». Он добавил, что на борту был хор Александрова, журналисты.

Ту-154 летел из Сочи в сирийскую Латакию, когда пропал с радаров. Обломки самолета обнаружены в Черном море, на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Елизавета Глинка (доктор Лиза) — исполнительный директор международной общественной организации «Справедливая помощь».