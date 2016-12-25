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Песков: Данные о нахождении доктора Лизы на борту Ту-154 уточняются

Проводится уточнение списков, сказал пресс-секретарь президента России

Говоря о том, что доктор Лиза могла быть на борту разбившегося в районе Сочи Ту-154, пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что данные о людях, находившихся на борту лайнера, уточняются.

«Ждём подтверждения, ждём уточнения списков», – цитирует Пескова «РИА Новости». Он добавил, что на борту был хор Александрова, журналисты.

Ту-154 летел из Сочи в сирийскую Латакию, когда пропал с радаров. Обломки самолета обнаружены в Черном море, на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Елизавета Глинка (доктор Лиза) — исполнительный директор международной общественной организации «Справедливая помощь».

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Песков: Данные о нахождении доктора Лизы на борту Ту-154 уточняются

Проводится уточнение списков, сказал пресс-секретарь президента России

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